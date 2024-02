Ein 63-jähriger Fahrradfahrer ist am Montag in Schwäbisch Hall von einem Autofahrer angefahren worden und wurde dabei schwer verletzt.

Er hatte den Pedelec-Fahrer übersehen

Den Angaben zufolge wartete ein 62 Jahre alter Autofahrer am Montag an einer Straße vor dem Abbiegen wegen eines von rechts kommenden Fahrzeugs an der Einmündung. Als er wieder anfuhr, sei der Pedelec-Fahrer von links gekommen. Obwohl dieser versucht habe, abzubremsen, sei es zur Kollision gekommen. Ein Rettungsdienst brachte den verletzten 63-Jährigen in eine Klinik.