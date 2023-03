Eine Radfahrerin ist am Montag in Hirsau mit einer Autofahrerin zusammengestoßen. Sie verletzte sich leicht.

Eine 23-jährige Radfahrerin ist am Montagabend in der Wildbader Straße mit einer 36-jährigen Autofahrerin zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Autofahrerin auf der Wildbader Straße aus Richtung Hirsau kommend, als sie nach links in den Altburger Weg abbiegen wollte.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Diese zog sich leichte Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.