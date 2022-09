Radfahrerin von Polizei angefahren und tödlich verletzt

Eine Radfahrerin ist in Schwetzingen von der Polizei angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall habe sich am Mittwochmittag auf der Ketscher Landstraße in Schwetzingen ereignet, teilte das Polizeipräsidium in Mannheim mit.

Der Fahrer des Dienstwagens habe einen schweren Schock erlitten.

Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.