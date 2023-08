Umwelt

Regen und Kühle bremsen Borkenkäfer-Befall: Keine Entwarnung

Borkenkäfer wüten seit Jahren in den baden-württembergischen Wäldern. Nach den deutlichen Warnungen der Experten in den Hitzewochen hat der Regen gegen den Schädling Nummer eins in den Nadelwäldern zwar ein wenig geholfen. Eine Entwarnung ist das aber keineswegs.