Reisebusfahrer begeht Unfallflucht in Oberharmersbach

Ein Busfahrer hat mit seinem Reisebus am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr in Oberharmersbach auf der Landesstraße 94 in Fahrtrichtung Zell am Harmersbach in einer Rechtskurve ein entgegenkommendes Fahrzeug gestreift. Wie die Polizei mitteilte, setzte der Fahrer des Busses seine Fahrt unvermittelt fort.

An dem Auto entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Den Zeugenangaben zufolge handelte es sich um einen größeren grün-gelben Reisebus.