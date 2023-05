Die Polizei hat am Mittwoch eine Schule in Singen bei Konstanz aufgrund von Reizgas evakuiert. Wie genau es dazu kam, ist noch unklar.

Bei einem mutmaßlichen Reizgasunfall an einer Schule in Singen bei Konstanz haben sich mindestens 70 Menschen Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, habe sie die Schule am Mittwochmorgen evakuiert und das Gebiet großräumig abgesperrt.

Unter den Betroffenen sind den Angaben nach Schüler und Lehrkräfte. Vermutlich wurden sie nicht schwerwiegend verletzt.

Was bei dem Unfall genau geschah, war laut der Pressemitteilung der Polizei zunächst nicht bekannt.