Rekord bei Übernachtungszahlen in Baden-Württemberg

Die Zahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in Baden-Württemberg ist auf einem Rekordhoch angelangt. Mit 44,6 Millionen Übernachtungen wurde im Zeitraum von Januar bis September 2023 die bisherige Höchstmarke von 44,2 Millionen Übernachtungen aus dem Jahr 2019 übertroffen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mitteilte. 17,6 Millionen Gäste kamen in den ersten drei Quartalen in Hotels, Gasthäusern und Co. an, weniger als im entsprechenden Zeitraum 2019 (17,8 Millionen).

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden 2,4 Millionen Gäste mehr registriert. Auch die Zahl der Übernachtungen stieg um 4,7 Millionen (11,7 Prozent). Die Behörde wertet geöffnete Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Schlafgelegenheiten oder Stellplätzen aus.

Den größten Zuwachs gab es in Stuttgart

Den größten Zuwachs bei den Übernachtungszahlen im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Vorjahrs gab es in der Region Stuttgart (20,9 Prozent) und im nördlichen Baden-Württemberg (17,5 Prozent). Die Bundesgartenschau in Mannheim etwa hatte viele Besucher angelockt.