Maria und Josef mit dem Virus

Renninger Krippenlandschaft zeigt leere Kirchen und Corona-Demonstrationen

Im Landkreis Böblingen will die Gemeinde Renningen in ihrer Krippenlandschaft neben Maria und Josef auch das Corona-Virus, leere Kirchen und Demonstrationen am Brandenburger Tor zeigen. Damit wolle die Gemeinde die Probleme aufgreifen, die durch Corona entstünden, so Pfarrer Franz Pitzal.