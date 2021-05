Gefangene im Mittelalter verfaulten bei lebendigem Leibe

Neun Meter geht es in die Tiefe. Oben am sogenannten Angstloch kauert ein Verurteilter. Panisch starrt er nach unten, doch sehen kann er nichts. Am Grund des Brettener Pfeiferturms ist es stockfinster.

Riechen kann er dafür umso mehr: Am Boden drängen sich auf gut zehn Quadratmetern sieben Insassen. Es gibt keine Toilette, es stinkt höllisch. An einem Seil lassen Türmer und Wachpersonal auch den achten Verurteilten hinab. Ob der Delinquent je wieder das Tageslicht sieht, weiß niemand.

Ähnlich wie diesem fiktiven Gefangenen erging es tatsächlich unzähligen Verurteilten im Mittelalter, wie der promovierte Volkskundler Peter Bahn berichtet.