Gastronomie im Kraichgau

Restaurant „Alte Jeansfabrik“ in Odenheim: Ungewöhnliche Wege für eine ungewöhnliche Situation

Ein Dinner im Dunkeln in der tiefsten Provinz? Der Odenheimer Andreas Reder, Chef der dortigen „Alten Jeansfabrik“, schreckt auch vor ungewöhnlichen gastronomische Ideen nicht zurück. In Corona-Zeiten bietet er Mahlzeiten per Drive-In an.