„Ein Schorle, weiß, trocken und dazu den Saumagen mit den Bratkartoffeln.“ Man muss ja fast schon üben, um einen solchen Satz unfallfrei über die Lippen zu bekommen. Seit Monaten sind die Restaurants geschlossen und egal ob Gast oder Gastwirt – wer hat nicht davon geträumt, dass es endlich wieder losgeht?

Das Licht am Ende des Tunnels scheint nun endlich in Sicht. Die neue Corona-Verordnung für Baden-Württemberg steht und sobald die Inzidenzen stabil unter 100 fallen, darf die Gastronomie im Innen- und Außenbereich wieder öffnen. Für einige Stadt- und Landkreise in unserer Region sind die Öffnungen in ganz greifbarer Nähe und in manchen Landkreisen der Pfalz wird sogar schon wieder ausgeschenkt.