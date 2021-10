Bad Rippoldsau-Schapbach

Rettungshubschrauber im Einsatz: 15-Jähriger schwer verletzt

Auf einer Landstraße in Bad Rippoldsau-Schapbach ist ein 15-Jähriger in einem Traktor am Abhang umgekippt. Das Fahrzeug überschlug sich und der Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klink geflogen werden.