Rettungskräfte leisten Großeinsatz in Schwetzinger Schule

17 Kinder zeigten Atemwegsreizungen in einer Schwetzinger Schule. Schuld daran soll ein Stoff sein, der über die Lüftungsanlage des Gebäudes austrat.

Weil Schüler über Atemwegsreizungen geklagt haben, hat es an einer Schule in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) einen größeren Einsatz von Rettungskräften gegeben. 17 Kinder waren laut Polizei am Mittwoch betroffen. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst seien sie wieder entlassen worden. Verletzte habe es nicht gegeben.

Die Kinder hätten sich in einem Nebenflügel der Schule aufgehalten und das Gebäude verlassen, sagte eine Polizeisprecherin. Wegen des Schulschlusses zur Mittagszeit sei keine weitere Evakuierung notwendig gewesen.

Auslöser war ersten Erkenntnissen zufolge ein noch unbekannter Stoff, der wohl über eine Lüftungsanlage im Schulgebäude ausgetreten war. Von einer weiteren Gefahr ging die Polizei nicht aus. Die Feuerwehr führte Luftmessungen durch.