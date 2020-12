Apother rechnen mit Ansturm

Risikogruppen erhalten ab Dienstag kostenlose FFP2-Masken

Millionen Menschen aus den Corona-Risikogruppen sollen von Dienstag an mit FFP2-Masken ausgestattet werden. Der baden-württembergische Apothekerverband rechnet mit einem Ansturm - und appelliert an die Patienten, nicht gleich am ersten Tag zu den Apotheken zu strömen.