Römisch, russisch, reich: Baden-Badens Charme ist ungebrochen

Die Nachricht von dem verheerenden Brand in Baden-Baden hat es in die russischen Medien geschafft. Schon zum zweiten Mal. Vor knapp vier Wochen wütete ein Feuer im Kurort Baden-Baden südlich von Tscheljabinsk. Die Flammen beschädigten nachts ein Gebäude, Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die unheimliche Ähnlichkeit und zeitliche Nähe zweier Unglücke in den gleichnamigen deutschen und russischen Orten sind sicher ein Zufall. Das mediale Interesse dafür sicher nicht.

Baden-Baden liegt den Russen am Herzen - so sehr, dass sie eine riesige, luxuriöse Erholungsstätte mit Thermalwasserquellen im Ural-Gebirge nach der 4.200 Kilometer entfernten Kurstadt an der Oos benannt hatten. Die russische Liebe zur mondänen Kultur- und Wellnessperle am Rande des Schwarzwaldes hat nun schon mehr als zwei Jahrhunderte überdauert. Und sie hat maßgeblich Baden-Baden zu dem gemacht, was es heute ist - der „kleinsten Weltstadt der Welt“ mit Flair, Stil und großer Geschichte.