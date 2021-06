Rollerfahrer stößt in Dornstetten mit Fußgängerin zusammen

Am Freitagvormittag ist ein 16 Jahre alter Rollerfahrer auf einem Feldweg mit einer älteren Dame kollidiert. Dies teilt die Polizei Pforzheim mit. Sie benötigte im Anschluss einen Notarzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Rollerfahrer wurde beim Unfall leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der junge Mann gegen 10.30 Uhr aus Richtung „Am Schönblick“ und fuhr in Richtung Kleistweg. Die 84-Jährige lief bergaufwärts und kam dem Kleinkraftfahrer entgegen. Trotz Bremsung und des Versuchs, nach rechts auf die Grünfläche auszuweichen, stießen die Verkehrsteilnehmer zusammen.

Am Roller entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Ob der junge Fahrer zu schnell und ob es technische Veränderungen am Fahrzeug gab, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.