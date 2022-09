Rückruf: Metallteile im Käse bei Lidl, Edeka und Aldi Süd

Wegen einer möglichen Gefahr durch Metallteile ruft die Lactalis Deutschland GmbH weitere Ziegenkäse-Produkte zurück. Das Unternehmen mit Sitz in Kehl im Ortenaukreis hat laut dpa-Meldung in einer neuen Untersuchung jetzt weitere Mindesthaltbarkeitsdaten der in Frankreich hergestellten Lebensmittel ermitteln können. Zuvor hatte es bereits einen ersten Rückruf gegeben.

Betroffen sind demnach „Milbona Ziegenweichkäse“, „Chêne d’Argent Ziegenkäserolle“, „Roi de Trèfle Saint Maure Ziegenrolle“, „Gut & Günstig Französischer Ziegen-Weichkäse“, „Cabriolait Französischer Weichkäse aus pasteurisierter Ziegenmilch“, „Président Saint Maure Weichkäse-Rolle“ und „Président Ziegenkäse 1kg“.

Supermärkte erstatten Kaufpreis

Die Produkte wurden demnach seit Ende August deutschlandweit verkauft, unter anderem bei Lidl, Edeka und Aldi Süd. Verbraucher sollen die Lebensmittel nicht essen, sondern selbst entsorgen oder ins Geschäft zurückbringen, so die Meldung. Der Kaufpreis werde dann erstattet. Der Verkauf der Produkte wurde gestoppt.

Im Einzelnen betroffen sind von dem Rückruf:

„Milbona Ziegenweichkäse“ (MHD: 01.10.2022, 03.10.2022, 04.10.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 15.10.2022).

„Chêne d’Argent Ziegenkäserolle“ (MHD: 01.10.2022, 03.10.2022, 04.10.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 15.10.2022).

„Roi de Trèfle Saint Maure Ziegenrolle“ (MHD: 22.09.22 bis 06.10.2022).

„Gut & Günstig Französischer Ziegen-Weichkäse“ (MHD: Bis zum 15.10.2022).

„Cabriolait Französischer Weichkäse aus pasteurisierter Ziegenmilch“ (MHD: 04.10.2022, 11.10.2022).

„Président Saint Maure Weichkäse-Rolle“ (MHD: 02.10.2022 bis 19.10.2022).

„Président Ziegenkäse 1kg“ (MHD: 31.10.2022).