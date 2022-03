Russland und Ukraine bei Weizen in Baden-Württemberg weniger bedeutend

Mit dem andauernden Krieg in der Ukraine steigen die Preise deutschlandweit für Mehl und Öl weiter an. Trotz dessen, dass Baden-Württemberg einen anderen Hauptlieferanten für Getreide hat, ist eine Preismilderung auszuschließen.

Krieg in der Ukraine

Baden-Württemberg ist von den großen Getreideexporteuren Russland und Ukraine nicht wesentlich abhängig, muss aber deutliche Preissteigerungen verkraften.

Die Ukraine und Russland spielten nach Angaben des Statistischen Landesamts vom Dienstag mit 126 Tonnen beziehungsweise 0,8 Tonnen als Weizen-Lieferanten für Baden-Württemberg im vergangenen Jahr eine weniger wichtige Rolle.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr wurden insgesamt rund 274.500 Tonnen Weizen nach Baden-Württemberg importiert, davon allein 72.500 Tonnen vom Hauptlieferanten Frankreich.

Ukraine-Krieg ist nicht alleiniger Auslöser

Die Exporte lagen nach vorläufigen Ergebnissen der Außenhandelsstatistik bei 348.200 Tonnen, fast alles in die Niederlande, nach Frankreich, in die Schweiz und nach Belgien.

Allerdings mussten Verbraucher auch in Baden-Württemberg bereits in den vergangenen beiden Monaten höhere Preise verkraften. Diese müssen aber noch nicht in direkter Verbindung mit der russischen Invasion stehen.

Mehl und Getreideprodukte seien im Februar um rund 15,6 Prozent teurer gewesen als noch im Februar des vergangenen Jahres, Butter kostete 19,1 Prozent mehr. Speiseöle pflanzlichen Ursprungs haben sich sogar um 30,7 Prozent verteuert, teilte das Landesamt mit.

Russland ist der größte Weizenexporteur der Welt. Auch die benachbarte Ukraine, gegen die Russland Krieg führt, ist ein wichtiger Produzent. Störungen der Getreideausfuhr beider Länder können nach Einschätzung von Experten zu massiven Preissteigerungen auf dem Weltagrarmarkt führen.