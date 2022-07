Nicht alle S-Bahnen halten wieder am Stuttgarter Hauptbahnhof

Eine Oberleitungsstörung hat am Samstag den S-Bahnverkehr in Stuttgart massiv beeinträchtigt. Einige der Züge fahren wieder. Die Störungen sollen aber auch am Sonntag anhalten.

Nach einer Oberleitungsstörung ist der S-Bahn-Verkehr am Stuttgarter Hauptbahnhof am Samstagabend langsam wieder angelaufen. „Einzelne Züge können Stuttgart Hauptbahnhof wieder anfahren“, teilte die Bahn auf Twitter mit. Zugfahrten seien aber nur eingeschränkt möglich.

Bahnreisende bekommen die Störung rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof infolge einer defekten Oberleitung auch am Sonntag zu spüren. Die Reparatur ziehe sich hin, teilte die Bahn am Samstagabend mit. Einem Sprecher zufolge sind inzwischen 4 der 16 oberirdischen Gleise wieder befahrbar, so dass der Fern- und Regionalverkehr langsam wieder aufgenommen werde.

Betroffen sind nach Angaben auf der Konzern-Homepage unter anderem die ICE-Verbindungen von München über Stuttgart und Mannheim nach Köln und Hamburg beziehungsweise nach Frankfurt/Main und Berlin. Unterirdisch im Hauptbahnhof fahren die S-Bahnen der Linien 1 bis 3, über die Fahrgäste zum Beispiel nach Esslingen pendeln können, um dort in die Züge des Regional- und Fernverkehrs umzusteigen.

Informationen für Reisende Reisende sollen sich über bahn.de/reiseauskunft, im DB Navigator oder bei telefonisch unter der Rufnummer 030/2970 informieren.

Die Störungen hatten am Samstag auch Auswirkungen auf den Bahn-Verkehr in Karlsruhe, wo einige Verbindungen ausfielen.

Wegen der Störung wurde der Hauptbahnhof in der baden-württembergischen Landeshauptstadt seit Samstagvormittag umfahren. S-Bahnen pendelten bis in die Vororte, ICE- und IC-Züge hielten statt in Stuttgart zum Beispiel in Esslingen oder begannen beziehungsweise endeten in Heidelberg oder Mannheim.