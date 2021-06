Kritische Stimmen

Staatsoper Stuttgart ist sanierungsreif: Bereits eine Milliarde Euro Kosten – ohne exakte Planung

Die Staatstheater in Karlsruhe und Stuttgart gelten als kulturelle Leuchttürme. Doch die anstehende Sanierung ihrer Baulichkeiten sorgt in beiden Städten für Debatten. In der Landeshauptstadt könnte die Sanierung der Württembergischen Staatstheater gar über eine Milliarde Euro verschlingen.