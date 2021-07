Schatzsucher geben die versunkene Lok bei Germersheim nicht auf

Es hätte ein Tag mit Volksfestcharakter werden können: Am 21. Oktober 2018 sollte ein Schatz aus den Anfangsjahren der deutschen Eisenbahngeschichte aus dem Rhein bei Germersheim geborgen werden. Doch die unter der Buhne 527 bei Rheinkilometer 387 vermutete versunkene Dampflok aus dem Jahr 1852 kam nicht zum Vorschein. Diese für die „Jäger der versunkenen Lok“ bittere Wahrheit stellte sich bei den aufwändigen Vorarbeiten ein.

In der Buhne 527, die rund 55 Meter in den an dieser Stelle 200 Meter breiten Rhein reicht, waren offenbar einige magnetisch hochwirksame Gesteinsbrocken mit dem sonst üblichen Material (Quarzit) eingebaut worden. Diese hatten bei Messungen mit einem Spezialgerät angeschlagen und bei den Schatzsuchern die Hoffnung erweckt, sie würden dort die bei der Überführung per Schiff am 14. Februar 1852 versunkenen Dampflok finden.

Trotz der herben Enttäuschung wollen die Eisenbahnfans nicht aufgeben. Die Suche geht weiter. Dass damals eine Lok tatsächlich bei einem Unwetter in den Fluten des Rheins versunkenen ist, das ist historisch verbürgt.