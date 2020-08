Schauspieler Martin Wangler spielt ein vom Aussterben bedrohtes Kartenspiel

Viele können mit Cego nichts anfangen. Das in Baden sehr beliebte Kartenspiel ist vom Aussterben bedroht. Eine Online-Version rekrutiert neue Spieler.

Es gibt den Gitarrenmann, den „Gstieß”, einen kleinen Mann, Könige, Damen, Buben und Reiter sowie Lusche. Erfahrene Kartenspieler ahnen wohl schon, um was es geht: Cego oder auch Zego ist ein Kartenspiel, das vor allem in Baden und damit auch im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung nach wie vor viele treue Anhänger hat.

Doch während der Corona-Krise mussten Cego-Runden eine Zwangspause einlegen. Dafür bekam die Online-Version des vom Aussterben bedrohten Kartenspiels einen gewaltigen Schub. Cego-Online? Die Seite gibt es tatsächlich!

Bekannt aus der TV-Serie „Die Fallers”

Kartenspieler schätzen den Tisch, um den sie sitzen, und die Mitspieler, die reizen, und natürlich will jeder in der Runde das Spiel gewinnen. Martin Wangler, bekannt als Schauspieler (Bernd Clemens) der TV-Serie „Die Fallers” und als Kabarettist Fidelius Waldvogel, ist ein leidenschaftlicher Cego-Spieler. Meist pflegt er die gesellige Runde mit Kumpels in den Wintermonaten, wenn weniger Termine anstehen.