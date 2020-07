Katastrophenstimmung am Karussell

Schausteller protestieren in Stuttgart

Seit Monaten stehen Achterbahnen, Kettenkarusselle und Autoscooter still. Nichts geht mehr für die Schausteller in Baden-Württemberg. Deshalb wollen sie ihre Vergnügungsmaschinen jetzt in Bewegung setzen - auf der Straße, nicht auf der Kirmes.