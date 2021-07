Schlachthof-Skandale und Kälbertransporte unter unwürdigen Bedingungen – Tierschützer und die SPD kritisieren Agrarminister Peter Hauk heftig. Ein Sprecher wehrt sich am Dienstag gegen die Vorwürfe.

Nach mehreren Schlachthof-Skandalen im Südwesten erhöht die Opposition den Druck auf Agrarminister Peter Hauk (CDU). Der Minister dürfe nach den Vorfällen nicht länger für den Tierschutz zuständig sein, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Stattdessen pocht die Fraktion auf eine unabhängige Landesbehörde für Tierschutz.

„Seit Jahren taumelt Baden-Württemberg von einem Tierschutzskandal in den nächsten“, kritisierte Stoch. Aber auch in der neuen Legislaturperiode habe sich nichts verbessert. Es brauche nun eine unabhängige „Tierschutzeinheit BW“, um Missstände an Schlachthöfen offenzulegen und zu sanktionieren.

Zuletzt sorgten mögliche Tierschutzverstöße eines Schweinemastbetriebs im Alb-Donau-Kreis für Schlagzeilen. Dem Südwestrundfunk waren Bilder von Tierrechtsaktivisten der „Soko Tierschutz“ zugespielt worden, die schwer verletzte und sterbende Tiere zeigen sollen.