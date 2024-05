Winfried Kretschmann hat noch keine drei Sätze gesagt, da bricht in der SPD-Fraktion Gelächter aus. Ob es Hohn ist oder Verblüffung, ist nicht klar. Jedenfalls wirkt Baden-Württembergs Ministerpräsident kurz irritiert, dann fährt er mit seiner Rede fort, spricht vom „größten und umfassendsten Bildungspaket, das ich in meiner Zeit als Abgeordneter erlebt habe. Und Sie wissen, ich bin schon ein Weilchen dabei“.

In der rhetorischen Pause, die Kretschmann nun einlegt, um den Scherz wirken zu lassen – schließlich spricht ein Mann mit 40 Jahren Landtagsmandat – nimmt die Unruhe bei der SPD noch zu, auch bei der FDP wird es lebhafter. Damit ist die Atmosphäre für die Landtagsdebatte an diesem Mittwoch eingeregelt.

Bildung ist das zentrale Thema der Landespolitik

Kretschmann hält eine Regierungserklärung zum neuen Bildungspaket der Landesregierung. Es wird ein grundsätzlicher Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition über dieses zentrale Thema der Landespolitik, in dem in den vergangenen sechs Monaten aufseiten der Regierung so viel passiert ist, wie zuvor in sechs Jahren nicht.

Zuvor war vor allem die Unzufriedenheit gestiegen. Schülerleistungsstudien stellen dem Land seit Jahren immer schlechtere Zeugnisse aus. Um gegenzusteuern, arbeitete Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) seit mehr als einem Jahr an Maßnahmen zur Förderung der frühkindlichen Sprachkompetenz – von Bildungsforschern als wichtigstes Eingriffsfeld zur Verbesserung der Lage ausgemacht.

Streit um das Projekt G9

Doch das Projekt zog sich hin, während auch an anderer Stelle der Druck stieg. Ausgelöst durch eine Bürgerinitiative, wurden Rufe nach G9 immer lauter. Ein Volksantrag zur Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium lief, zig Unterschriften wurden gesammelt, irgendwann war der Druck zu hoch. G8-Befürworter Kretschmann gab nach, die Koalition erklärte ihre Bereitschaft für G9.

Dann ging es schnell. Kurz vor Weihnachten sendeten Koalition und Oppositionsfraktionen von SPD und FDP – die AfD war stets ausgeschlossen – im Landtag erste Signale für eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Denn eine G9-Reform war nicht isoliert zu betrachten. Sie würde Auswirkungen auf andere Schularten haben, weshalb es Sinn machen könnte, das bundesweit einzigartig komplexe Schulsystem Baden-Württembergs insgesamt, umfassend und längerfristig in den Blick zu nehmen.

Von einem „breiten Konsens“ war plötzlich die Rede, und einige Wochen später fand ein erstes Treffen einer möglichen „Bildungsallianz“ statt. Es habe sich „plötzlich ein Möglichkeitsfenster geöffnet“, sagt Kretschmann dazu am Mittwoch im Landtag.

Doch durch das Fenster kam vor allem frischer Wind in die Regierung. Parallel zu den Verhandlungen mit der Opposition schuf Grün-Schwarz Fakten. Vor zwei Wochen verkündete die Koalition ihr Sprachförderkonzept, eine Woche später einigte man sich auf weitergehende Eingriffe ins Schulsystem: unter anderem auf G9, eine Verschärfung der Grundschulempfehlung und die Abschaffung des Werkrealschulabschlusses.

Mit diesem Paket ging Grün-Schwarz in das zweite Treffen mit SPD und FDP, die sich vor vollendete Tatsachen gestellt fühlten und die Verhandlungen platzen ließen. Kretschmann, der die Kompromisssuche mit der CDU schon anstrengend genug fand, reagierte gelassen: „Wir kommen jetzt wieder ins normale Verfahren: Die Regierung regiert, die Opposition opponiert“, sagte er nach dem Scheitern der Gespräche.

Die Regierung regiert, die Opposition opponiert. Winfried Kretschmann

Ministerpräsident

Um die Inhalte seines Bildungspakets, die bisher nur durch Medienberichte öffentlich geworden waren, vorzustellen, hält der Ministerpräsident nun seine Regierungserklärung im Landtag. Punkt für Punkt stellt er vor, spricht von einem „Paket, mit dem wir unser Bildungssystem auf ein neues, zukunftsfestes und stabiles Fundament stellen“. Anschließend klopfen sich auch der Grünen-Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz und CDU-Chef Manuel Hagel für ihr Verhandlungsergebnis rhetorisch auf die Schultern.

Hagel tut das interessanterweise nicht, ohne mit SPD und FDP zu flirten, mit denen er zuletzt schon vertieft gesprochen hat. Schließlich ist eine „Deutschland-Koalition“ nach der Landtagswahl 2026 die einzige Option, das bei der CDU-Basis ungeliebte grün-schwarze Bündnis durch eine CDU-geführte Koalition zu ersetzen. „Unsere Hand als CDU-Landtagsfraktion bleibt ausgestreckt, um gemeinsam das Richtige auf den Weg zu bringen“, ruft er den Abgeordneten von SPD und FDP zu.

Von denen kommt naturgemäß schwere Kritik: „Acht Jahre Ausreden, acht Jahre Stillstand“, diagnostiziert Stoch der grün-schwarzen Schulpolitik. Rülke wirft Kretschmann vor, zum Ende der Bildungsallianz „Märchen und Legenden“ zu verbreiten. Ebenso wie Hagel stellen Stoch und Rülke klar, dass sie sich mehr hätten vorstellen können. Ob das grün-schwarze Bildungspaket die nächste Legislaturperiode überdauert, ist nach dieser Regierungserklärung zweifelhafter denn zuvor.