21 Millionen für Kampagne

Schluss mit „alles außer Hochdeutsch“: Baden-Württemberg wirbt künftig mit „The Länd“ für sich

„Baden-Württemberg – The Länd“ – so wirbt das Bundesland künftig für sich in Deutschland und auf der internationalen Bühne. An diesem Freitag wurde die Kampagne vorgestellt. Sie hat 21 Millionen Euro gekostet und löst „Wir können alles. Außer Hochdeutsch“ ab.