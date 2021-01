Das Wetter hat es den Menschen im Südwesten in der Nacht auf Freitag schwer gemacht: Straßen wurden gesperrt, Fahrzeuge blieben stecken und Bäume stürzten um. Mindestens eine Frau ist gestoben.

Starke Schneefälle haben in der Region um Freiburg in der Nacht zum Freitag nach Angaben eines Polizeisprechers für chaotische Verhältnisse im Verkehr gesorgt. Straßen wurden gesperrt, Bäume stürzten auf Fahrbahnen und Autos blieben stecken, wie die Polizei mitteilte. Nahe Wittlingen im Kreis Lörrach ist eine Fußgängerin von einem umstürzenden Baum getroffen worden, der wohl unter der Schneelast zusammenbrach. Die Frau starb kurze Zeit später an ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Die 72-Jährige war mit ihrem Hund spazieren, als sie vom Baum getroffen wurde, wie die Polizei mitteilte. Ihr Sohn fand sie am späten Donnerstagabend in einem Wald. Die stark unterkühlte Frau konnte zunächst von Polizisten reanimiert werden, starb jedoch später in einer Klinik.

Auf der Bundesstraße 314 mussten zudem dutzende Lastwagenfahrer im Bereich Stühlingen die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen, weil die Straßen nicht mehr von den Schneemassen befreit werden konnte. Der Verkehr staute sich teilweise bereits im Schwarzwald-Baar-Kreis bis in den Landkreis Waldshut.

Die Polizei warnt davor, die Gefahr, die von den Schneemassen ausgeht, zu unterschätzen. Bäume könnten unter der Last brechen und würden eine Lebensgefahr darstellen.