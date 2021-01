Es wird wieder winterlich kalt im Südwesten. Dazu gibt es mancher Orts am Dienstag auch Sturmböen. Wer raus muss, sollte sich also warm anziehen und die Regenjacke nicht vergessen.

Zwar bleibt der ganz große Schnee am zweiten Tag der Woche aus, im Verlauf des Tages sollen örtlich aber bis zu 30 Zentimeter davon fallen. Nur in tieferen Lagen verwandelt sich der Schnee in Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit.

Oberhalb von 400 bis 600 Metern fallen voraussichtlich zwischen fünf und zehn Zentimeter Schnee. Im Odenwald, der Ostalb und im Allgäu soll es sogar bis zu fünfzehn Zentimeter geben. Für die höheren Lagen des Schwarzwalds sind bis zu 30 Zentimeter angekündigt. Die Meteorologen warnen außerdem für Oberschwaben vor Sturmböen von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Im Bergland erreicht der Wind demzufolge orkanartige Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde.

Die Temperaturen sollen tagsüber zwischen minus ein und vier Grad liegen. Für die Nacht auf Mittwoch warnen die Meteorologe vor Frost und glatten Straßen. Die Temperaturen sinken dann wohl auf bis zu minus drei Grad.