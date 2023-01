Schneefall und Glätte: Zahlreiche Unfälle in der Region

Der Schneefall in der Nacht hat zu glatten Straßen geführt. Die Polizei meldet zwar viele Unfälle, allerdings meist nur mit Sachschaden.

Freud und Leid liegen im Winterwetter nah beieinander: Während sich die Freizeitsportler über den Schnee freuen, haben die Autofahrer vielerorts mit den winterlichen Straßenverhältnissen zu kämpfen.

Der Schneefall in der Nacht zu Sonntag hat vor allem in Mittelbaden zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, kamen zahlreiche Autofahrer auf den glatten Straßen von der Fahrbahn ab.

In Königsbach-Stein prallt Auto gegen Gebäude

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim wurden seit 19 Uhr am Samstagabend 14 Unfälle registriert. Die meisten ereigneten sich im Enzkreis und im nördlichen Landkreis Calw. Wegen der glatten Straßen kamen viele von der Straße ab und landeten in Leitplanken. In Königsbach-Stein prallte ein Auto gegen ein Gebäude. Verletzte wurde niemand, es blieb bei Sachschäden.

Das Polizeipräsidium Offenburg zählte fünf witterungsbedingte Unfälle im Bereich Baden-Baden und Gaggenau. Auch im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe kam es zu zahlreichen witterungsbedingten Unfällen. Auf der A8 blieb die Verkehrslage entspannt, es gab keine Sperrung.

Polizei hat Schwarzwaldhochstraße im Blick

Für besondere Freude sorgte der Schnee bei den Wintersportlern. Auf der Schwarzwaldhochstraße war am Samstag viel Betrieb. Die Parkplätze waren schnell vergriffen, manche parkten im Halteverbot.

Die Polizei rechnet auch am Sonntag mit entsprechendem Zustrom an Wintersportlern. „Wir werden das im Auge behalten und entsprechend überprüfen“, sagte ein Sprecher gegenüber unserer Redaktion.

DWD: Im Bergland noch einzelne Schneeschauer

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet vor allem im Bergland noch vereinzelt mit Schneeschauern. Ansonsten bleibt es am Vormittag sowie im weiteren Tagesverlauf meist bedeckt, im südlichen Oberrheingraben ist etwas Sonne möglich. Die Höchstwerte liegen bei minus vier Grad im Hochschwarzwald bis plus drei Grad im Mannheimer Raum. Schwacher Wind überwiegend aus Nordost mit teils frischen Böen.