Schon Kinder leiden unter Migräne: Woher sie kommt und was hilft

Durch die Krankheit werden oft die Psyche und das soziale Verhalten der Kinder beeinflusst. Sie fühlen sich hilflos, ohne Kontrolle über den Körper. Deswegen steht die Aufklärung an erster Stelle, damit sie ihrem Körper wieder vertrauen. „Ihr könnt es nicht vermeiden, und es ist auch kein Fehler“, beruhigt Doreen Balke ihre Patienten. Sie müssten lernen, darauf zu achten, was die Risikofaktoren sein könnten: Was habe ich zum Beispiel am Tag vor einer Attacke gemacht? Das sei individuell ganz unterschiedlich. „Kindern hilft es unheimlich, einen Erklärungsansatz zu haben“, sagt die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Vorbeugend werden bei Kindern selten Medikamente eingesetzt, Schmerzmittel wie Triptane sind erst ab zwölf Jahren zugelassen. „Wenn man eine Attacke hat, sollte man meistens rechtzeitig Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol einnehmen“, erklärt Urania Kotzaeridou.