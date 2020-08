Kreis Waldshut

Schreiender Computerspieler sorgt für Polizeieinsatz

Anwohner in Höchenschwand im Kreis Waldshut haben am Donnerstagabend die Polizei gerufen, da sie bei einem vermeintlichen Streit das Wort Schrotflinte gehört hatten. Die Waffe gab es jedoch nur in einem Computer-Spiel.