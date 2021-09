Schulbeginn nach Sommerferien

Schüler kehren trotz Corona zurück in die Schulen

Trotz hoher Infektionszahlen hat für die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg das neue Schuljahr am Montag in Präsenz begonnen. Dabei gilt in den Klassenzimmern unabhängig von den örtlichen Infektionszahlen Maskenpflicht.