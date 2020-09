Schuhe, Gurte Sofas: Diese Gegenstände landen auf den Straßen - und so werden sie entsorgt

Mal ein Sofa, ab und zu einzelne Schuhe, hier und da ein Unterlegkeil: Diese Alltagsgegenstände liegen auf der Autobahn, obwohl sie dort nicht hingehören. Immer wieder schaffen sie es so in die Staunachrichten. Aber wie kommen die Dinge auf die Fahrbahn? Und wie kommen sie wieder runter von der Straße?

Zuständig sind sowohl die Polizei als auch die Autobahnmeisterei, die dafür zusammenarbeiten. Tagtäglich habe die Polizei damit zu tun, berichtet Marion Kaiser vom Polizeipräsidium Karlsruhe. Die Polizei sei der erste Ansprechpartner, die Entsorgung erledige in der Regel die Autobahnmeisterei – vor allem bei größeren Gegenständen. Manchmal, „bei etwas ganz Großem“, müsse auch mal die Feuerwehr zu Hilfe gezogen werden, so Kaiser.

„Es gibt nichts, was noch nicht verloren gegangen ist“, sagt sie. Seit 1984 ist Lothar Batschauer bei der Autobahnpolizei. Er erinnert sich an eine Couch auf der Fahrbahn und den Teil einer Schrankwand. „Alles, was über die Autobahn transportiert wird, geht auch irgendwann einmal verloren, weil die Ladung nicht gesichert ist“, berichtet er.