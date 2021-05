Landesregierung sucht freiwillige Nachhilfelehrer für Schulen

Lehramtsstudierende sollen in Baden-Württemberg dabei helfen, die Lernrückstände bei Schülern aufzuarbeiten. Die Resonanz ist bereits groß – nun wird auch in einem Video um Freiwillige geworben.

Die Landesregierung hat als ersten Schritt gegen pandemiebedingte Lernrückstände von Schülern ein Pilotprojekt mit Studierenden gestartet. Nach den Pfingstferien sollen 500 von ihnen Schülern Förderangebote machen. In den Sommerferien und dem nächsten Schuljahr soll ein flächendeckendes Angebot entstehen.

„Bridge the Gap“ (Englisch: „Überbrückt die Lücke“) heißt das Projekt, für das Kultusministerin Theresa Schopper und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (beide Grüne) nicht nur an den Hochschulen werben, die Lehramtsstudierende ausbilden. Auch auf Twitter und Youtube wenden sich die beiden Ministerinnen an angehende Lehrkräfte.

„Wir brauchen Ihre Hilfe und Ihre Unterstützung“, sagt Schopper in einer Videobotschaft: Die entstandenen Defizite im schulischen, aber auch im emotionalen Bereich seien für viele Kinder eine große Belastung. „Das Programm soll sofort nach den Pfingstferien noch in diesem Schuljahr starten“, ergänzt Bauer, „und wir brauchen die Hilfe von ganz vielen, denn die Lehrerinnen und Lehrer können das nicht alleine bewerkstelligen.“