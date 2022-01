Baden-Württemberg

Omikron-Variante: Sorgen um Schulen und Kitas zum Start nach den Ferien

Wenn am Montag nach den Ferien Betreuung und Unterricht an den Kitas und Schulen beginnen, müssen Kinder und Jugendliche sich wieder an neue Regeln gewöhnen. Denn zumindest zu Beginn werden sie häufiger getestet. Und auch für das Personal bleibt es nicht beim Alten.