Angesichts zügig steigender Infektionszahlen stehen die für kommende Woche geplanten Schulöffnungen mit wechselndem Präsenzunterricht für alle Klassenstufen auf der Kippe. „In Stadt- und Landkreisen mit einer 7-Tages-lnzidenz von über 200 wird auf Fernunterricht umgestellt“, teilte das Kultusministerium am Mittwochabend den Schulen im Land mit.

Das ist vielerorts erreicht, wie beispielsweise im Landkreis Rastatt, oder zumindest in Reichweite. Die Infektionszahlen im Land steigen weiter schnell. Stand Mittwochabend lagen 7 von 44 Kreisen im Land über der 200er-Schwelle. 18 weitere lagen über 150, einige davon nur knapp unter 200.

Ausgenommen vom Präsenz-Verbot an Schulen sind laut Ministerium lediglich die Notbetreuung in den Jahrgangsstufen 1 bis 7, die Abschlussklassen und Sonderpädagogische Einrichtungen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Auch der Kita-Betrieb darf – Stand Donnerstagnachmittag – auch oberhalb der 200er-Grenze weiter stattfinden. Falls der Bund aber seine Notbremse-Regelung verabschiedet, oder das Land eine vergleichbare Regelung trifft, könnte sich das schnell ändern.

An Schulen in jenen Kreisen, die auch am Montag noch unterhalb der Inzidenz von 200 liegen, soll Präsenzbetrieb für alle Klassenstufen möglich sein, jedoch nicht gleichzeitig. Bedingung dafür ist, dass der Abstand eingehalten werden kann, etwa durch Klassenteilung und Wechselbetrieb, und dass alle Teilnehmer einen aktuellen, negativen Corona-Test haben.

Testung wurde mit Eile vorbereitet

Die Testung in Schulen mit Schnelltests zur Selbstanwendung wurde zuletzt örtlich in großer Eile vorbereitet. Das Land hat nach eigener Angabe rund zehn Millionen Tests an Kommunen ausgeliefert. Diese besorgen zudem eigene und leiten sie an Schulen und teils auch Kitas weiter.

Anders als bisher geplant, und berichtet, gilt die „indirekte Testpflicht“ zur Teilnahme an Präsenzunterricht „generell“ und unabhängig von der Inzidenz an allen Schulen. Für Kitas gibt es so eine Regelung bisher nicht.