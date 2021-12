Corona und Schulen

Schulschließungen dürfen jetzt kein Tabuthema sein

Lehrkräfte an Gymnasien in Baden-Württemberg fordern Schulschließungen nicht außer Betracht zu lassen. Schulen so lange wie möglich offen zu halten sei in der aktuellen Infektionslage sei leichtsinnig, so der Landesvorsitzende des Philologenverbands.