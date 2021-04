Seit Ende vergangenen Jahres haben Journalisten hunderte Geburtskliniken in ganz Deutschland angeschrieben und um die Beantwortung eines kurzen, standardisierten Fragebogens gebeten. Die Ergebnisse dieser Befragung sowie eine Auswertung der Qualitätsberichte des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen sind in diesen Artikel eingeflossen.

Einige Kliniken haben trotz mehrfacher Nachfrage nicht auf die Anfrage reagiert, andere haben unvollständige Daten geliefert. Ein Teil der Kliniken hat - teilweise mit Verweis auf eigene Informationsangebote - die Beantwortung der Fragen ausdrücklich abgelehnt. Das sind im Verbreitungsgebiet der BNN das Vincentius- und Diakonissenkrankenhaus in Karlsruhe und das Helios Klinikum in Pforzheim. Das Klinikum Mittelbaden in Rastatt stellte mit Verweis auf den coronabedingt geschlossenen Kreißsaal keine Daten zur Verfügung.