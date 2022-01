Beratungsbedarf gestiegen

Schwangerschaftsberatung in Baden-Württemberg soll auch nach Corona-Pandemie digital bleiben

Was als Übergangslösung begann, bleibt: in der Schwangerschaftsberatung werden Träger auch nach Corona auf Onlineberatung setzen. Die Beratung per Video erleichtere den Zugang zu den Betroffenen.