Schwere Gewitter mit Starkregen in Baden-Württemberg möglich

Der Deutsche Wetterdienst erwartet auch in Karlsruhe heftige Regenfälle. Im Laufe des Tages können orkanartige Böen und schwere Gewitter hinzukommen.

Wetter in Karlsruhe

Der Deutschen Wetterdienst (DWD) erwartet im Laufe des Tages schwere Gewitter in Teilen Baden-Württembergs. Am Donnerstag könne wegen sich langsam verlagernder Schauer und Gewitter örtlich heftiger Starkregen mit 35 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in einer Stunde fallen. Vereinzelt sei auch mehrstündiger Starkregen mit 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter wahrscheinlich.

Ebenso können Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde und bis zu zwei Zentimeter große Hagelkörner laut der Mitteilung des DWD auftreten.

Auch Karlsruhe ist betroffen von den Unwettern

Die Unwettergefahr gilt für die Regierungsbezirke Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen und soll bis in die frühen Morgenstunden am Freitag anhalten. Die Gefahr soll sich allerdings schon im Verlauf der Nacht abschwächen. Es gibt keine amtliche Unwetterwarnung.