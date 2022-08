Sechsjähriger nach Badeunfall in Holzgerlingen in Lebensgefahr

Ein Sechsjähriger ist nach einem Badeunfall am Mittwoch in einem Freibad in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) noch in Lebensgefahr. Das sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf Anfrage.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Ein Schwimmer hatte den bewusstlosen Jungen aus dem Wasser gezogen. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.