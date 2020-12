Das ist eine kleine Sensation: In Bruchsal ist am Stadtrand ein toter Goldschakal gefunden worden. Die Tiere leben eigentlich in Südosteuropa. Seit Neuestem tauchen einzelne Exemplare in Deutschland auf.

Der Bruchsaler Förster Michael Durst ist hörbar überrascht: „Das wäre eine Sensation“, erklärt er. Es geht um den Fund eines toten Goldschakals bei Bruchsal. Was zunächst nur ein Gerücht ist, bestätigt der Wildtierbiologe Felix Böcker auf BNN-Anfrage.

„Ja, wir haben einen toten Goldschakal an der B35 bei der SEW am Stadteingang von Bruchsal gefunden.“ Die Straßenmeisterei hatte das seltene Tier am Straßenrand entdeckt und nach Karlsruhe zum Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt gebracht.

Interessant: Anders als der Wolf, der einst hier heimisch war und ausgerottet wurde, handelt es sich beim Goldschakal um eine völlig neue Art. Heimisch war sie bisher in Südosteuropa und dem Balkan. Seit einigen Jahren ist das hundeartige Tier, das mitunter mit dem Wolf aber viel eher mit einem Fuchs verwechselt werden kann, nun auch in Deutschland aufgetaucht. „Es gab Funde in Hannover, in Osnabrück und in Mecklenburg-Vorpommern“, erklärt Böcker.