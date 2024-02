Von der Straße abgekommen: Senior stirbt nach Autounfall in Freiburg

Ein 69-Jähriger ist von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und eine Böschung heruntergestürzt. Der Mann starb in einem Krankenhaus.

Ein Senior ist in Freiburg mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gestorben. Polizeiangaben zufolge kam der 69-Jährige aus zunächst unklarer Ursache in einer Kurve auf abschüssiger Straße von der Fahrbahn ab, prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum und stürzte rückwärts eine Böschung hinunter. Der Mann starb danach in einem Krankenhaus.

Unfallursache wird ermittelt

Nach ersten Polizeierkenntnissen verunglückte er am Montag alleinbeteiligt. Eine medizinische Ursache konnte die Polizei zunächst nicht ausschließen. Ob der Unfall Grund für seinen Tod war, werde ermittelt, hieß es am Dienstag.