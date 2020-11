Sammeltaxis statt Stadtbus

Senioren kritisieren Palmers Appell zum Bus-Verzicht

Mit dem ersten Tag des bundesweiten Teil-Lockdowns will sich Tübingen ein Beispiel an Schweden nehmen. Oberbürgermeister Boris Palmer appelliert an die Eigenverantwortung und rät Älteren, freiwillig aufs Busfahren zu verzichten - Kopfschütteln bei den Senioren.