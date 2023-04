Die 86-Jährige, die als Beifahrerin im Auto gesessen hatte, erlag ihren Verletzungen in einer Klinik, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Die 55-jährige Fahrerin des Wagens wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen.

Den Angaben nach war das Auto aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten und dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengeprallt.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall am frühen Nachmittag entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro.