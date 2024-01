Ein Pkw-Fahrer hat am Montag auf der Autobahnabfahrt A5 bei Freiburg-Nord einen Unfall verursacht, da er die Vorfahrt missachtete.

Sieben Menschen sind mutmaßlich bei einem Vorfahrtsunfall an einer Autobahnabfahrt der A5 in Freiburg-Nord verletzt worden. Unter den Verletzten befanden sich auch Kinder, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte.

Vorfahrtmissachtung führte zu Unfall

Demnach wurden die Insassen der beiden beteiligten Fahrzeuge nur leicht bis mittelschwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll es zu dem Unfall gekommen sein, weil ein Fahrzeug dem anderen bei der Abfahrt von der Autobahn die Vorfahrt genommen hatte.