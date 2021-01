Baden-Württemberg

Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten weiter gesunken: Auf 78,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist erneut leicht gesunken. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Mittwoch (Stand: 16 Uhr) landesweit bei 78,9, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Mittwoch mitteilte.