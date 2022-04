Fallzahlen

Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg geht weiter nach unten

Die Trend bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg geht weiter nach unten: Am Mittwoch betrug sie laut Landesgesundheitsamt 738,1 – das war ein Rückgang von 58 im Vergleich zum Vortag (Stand: 16 Uhr), an dem es auch schon abwärts ging.