Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg steigt erneut leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist wieder leicht gestiegen. Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Sonntag mitteilte, lag der Wert bei 86,3 – nach 86,0 am Samstag und 82,8 am Freitag.