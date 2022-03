Siebenjährige geht mit Bankkarte der Mutter auf Shopping-Tour

Das Kind machte sich am Mittwochabend mit seinem Roller auf den Weg in ein Einkaufszentrum und kaufte mit der Bankkarte in zwei Geschäften für rund 70 Euro ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

In einem weiteren Geschäft kam es einer Mitarbeiterin komisch vor, dass das Mädchen alleine mit einem vollen Einkaufswagen an die Kasse kam und mit Karte zahlen wollte. Die Polizei wurde gerufen und verständigte die Mutter, die bereits auf der Suche nach ihrer Tochter war. „Mit dem „Ertrag“ der Shoppingtour zeigte sie sich jedoch zufrieden“, hieß es weiter.